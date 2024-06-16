У «Барселоны» нет денег на Канселу

Полноценный переход защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу в «Барселону» может не состояться этим летом.

Как утверждает The Sun, каталонский клуб не может себе позволить трансфер 30-летнего португальца, несмотря на то, что «горожане» снизили финансовые требования с 40 до 29 миллионов евро.

Сообщается, что на данный момент стороны обсуждают вариант с арендой Канселу еще на сезон с последующим выкупом.

Напомним, сезон-2023/24 Канселу провел в «Барселоне» на правах аренды. За это время он провел 42 матча, забил четыре мяча и записал на свой счет пять ассистов.

Трудовой договор Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года.