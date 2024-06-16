Шоу включил Роналду в сборную лучших футболистов, с которыми играл

Защитник «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии Люк Шоу составил символическую сборную из игроков, с которыми он играл. Свою версию такой команды Шоу озвучил OneFootball.

Символическая сборная от Люка Шоу выглядит так: Де Хеа – Уокер, Стоунс, Варан, Шоу – Лэмпард, Кэррик, Джеррард – Роналду, Руни, Ибрагимович.

В воскресенье вечером сборная Англии сыграет в первом туре группового этапа чемпионата Европы против Сербии. Люк Шоу должен пропустить этот матч, поскольку он ещё не готов на 100%.

Следить за матчем между сборными Сербии и Англии можно будет в текстовой трансляции.