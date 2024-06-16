Агент высказалась о ценнике Холанна в 1 миллиард евро

Агент Рафаэла Пимента, которая работает с нападающим Эрлингом Холанном, высказалась о ценнике игрока. Ранее Пимента заявляла, что норвежец стоит 1 миллиард евро.

«Когда я говорила о ценнике в 1 миллиард, я не имела в виду его трансферную стоимость. Я имела в виду ценность топ-игрока в таком возрасте, когда он имеет огромные возможности для прогресса.

Когда я оцениваю стоимость, я прикидываю все финансовые потоки вокруг игрока. Холанн привлекает спонсоров, способствует продажам футболок, билетов, телевизионных прав», - сказала Пимента FlashScore.

Эрлинг Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года.

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