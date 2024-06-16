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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лилль» отказался продавать Йоро в клуб АПЛ за 50 миллионов евро слухи

16 Июня 2024 • 15:29 Комментировать

Французский «Лилль» не стал отпускать своего защитника Лени Йоро в неназванный клуб Английской премьер-лиги. Об этом сообщает Express.

По данным источника, «Лилль» получил предложение в размере 50 миллионов евро от английского клуба, но ответил отказом.

Ранее сообщалось, что в услугах 18-летнего футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», но сам француз предпочитает перейти в «Реал».

В минувшем сезоне Йоро принял участие в 44 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

Контракт Йоро с «Лиллем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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