Французский «Лилль» не стал отпускать своего защитника Лени Йоро в неназванный клуб Английской премьер-лиги. Об этом сообщает Express.

По данным источника, «Лилль» получил предложение в размере 50 миллионов евро от английского клуба, но ответил отказом.

Ранее сообщалось, что в услугах 18-летнего футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», но сам француз предпочитает перейти в «Реал».

В минувшем сезоне Йоро принял участие в 44 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

Контракт Йоро с «Лиллем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.