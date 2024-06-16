Дуглас Луис попросил «Ювентус» подписать контракт с его красивой девушкой

Полузащитник Дуглас Луис этим летом может сменить «Астон Виллу» на «Ювентус». Как сообщают британские СМИ, в частности Sun on Sunday, 26-летний бразилец попросил туринский клуб подписать контракт с его девушкой. Речь идёт об Алише Леманн, выступающей за женскую команду «Астон Виллы». Леманн часто называют самой сексуальной футболисткой на этой планете.

Дуглас Луис выступает за «Астон Виллу» с лета 2019 года. За пять сезонов бразилец провёл 204 официальных матча, в которых записал на свой счёт 22 гола и 24 результативных паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

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