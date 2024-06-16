Вингер «Палмейраса» Эстевао Виллиан продолжит карьеру в лондонском «Челси».

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 17-летнего Эстевао обойдется «синим» в 40 миллионов евро без учета бонусных выплат. Сообщается, что за счет бонусов сумма может вырасти до 60 миллионов.

Журналист утверждает, что вингер подпишет контракт с «Челси» до лета 2032 года. Эстевао присоединится к лондонскому коллективу в 2025 году.

В нынешнем сезоне Эстевао принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых стал автором семи забитых мячей и записал в свой актив пять голевых передач.