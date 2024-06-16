Руководство «Манчестер Сити» планирует увеличить заработную плату главному тренеру Хосепу Гвардиоле.

Как сообщает журналист Саймон Маллок, боссы намерены существенно поднять оклад своему тренеру по новому контракту, несмотря на то, что будущее Гвардиолы не будет зависеть от финансовой составляющей. Текущая заработная плата испанца составляет 23,7 млн евро.

53-летний Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Трудовой договор тренера с «горожанами» истекает следующим летом.

Добавим, что по итогам минувшего сезона «Манчестер Сити» в четвертый раз подряд стал чемпионом Англии.