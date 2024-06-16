«Ливерпуль» нашёл замену Алиссону в мадридском клубе

Вратарь мадридского «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак попал в сферу интересов еще одного европейского топ-клуба. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Как стало известно источнику, подписать словенского голкипера хочет «Ливерпуль». Облак рассматривается в качестве замены бразильцу Алиссону Бекеру, который этим летом может уехать в чемпионат Саудовской Аравии.

Напомним, что Облак защищает цвета «матрасников» с лета 2014 года. Срок трудового договора между мадридским клубом и вратарем истекает летом 2028 года. Согласно оценке портала Transfrmarkt, стоимость Яна составляет 28 миллионов евро.