Стало известно, за какую сумму «Манчестер Сити» готов отпустить своего защитника Серхио Гомеса в «Реал Сосьедад».

По информации Mundo Deportivo, «горожане» запросили 15 миллионов евро за 23-летнего игрока. При этом сообщается, что «Реал Сосьедад» считает такую сумму недопустимой, однако может предложить англичанам несколько интересных вариантов трансфера.

В прошедшем сезоне испанец провел всего 15 матчей с учетом всех турниров и записал на свой счет один голевой пас.

Контракт Гомеса с «Манчестер Сити» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 10 миллионов евро.