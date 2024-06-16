Тен Хаг выдвинул новое требование «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг готов продлить трудовое соглашение с манкунианцами, если клуб выполнит его новое требование.

Как стало известно журналистам таблоида The Mirror, нидерландский специалист хочет иметь неограниченное влияние на трансферную политику клуба. Срок действующего контракта между тен Хагом и «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2025 года. Клуб планирует пролонгировать сотрудничество до 2027 года.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги «красные дьяволы» показали провальный результат. Подопечные тен Хага финишировали на восьмом месте в таблице.