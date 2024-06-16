Защитник лондонского «Челси» Лёви Колвилл может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, «Челси» не планирует отпускать Колвилла в «Баварию», которая проявляет к нему интерес в последние несколько недель. При этом сообщается, что сам футболист готов к переезду в Мюнхен, если интерес «Баварии» станет более предметным.

По данным источника, немецкий гранд пока не принял окончательного решения, но футболист продолжает оставаться в шорт-листе клуба.

В прошедшем сезоне 21-летний Колвилл принял участие в 32 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одним ассистом.