«Манчестер Сити» нацелился на атакующего полузащитника «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно.

По сведениям Diario Sport, «горожане» намерены перехватить у мадридского «Реала» 16-летнего хавбека, у которого в контракте прописана сумма отступных в размере 53 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» собирается прекратить доминирование «Манчестер Сити» на аргентинском рынке и подписать Мастантуоно.

В 2024 году полузащитник появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров, забил два гола и записал на свой счет один ассист.

Контракт Мастантуоно с «Ривер Плейт» рассчитан до конца 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в десять миллионов евро.