Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш задумывался о смене команды.

Как утверждает Football Insider, 28-летний летний Грилиш мог бы попытаться сменить клубную прописку этим летом из-за недостатка игровой практики, но этому мешает его высокая зарплата и длительный контракт с «горожанами».

В минувшем сезоне 28-летний Грилиш принял участие в 36 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет три голевых паса.

Трудовой договор Грилиша с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.