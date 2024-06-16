«Арсенал» хочет купить бельгийского полузащитника, играющего в АПЛ

Полузащитник Амаду Онана, правами на которого владеет «Эвертон», может перебраться в более сильный английский клуб. Об этом рапортуют журналисты BBC.

По сведениям источника, в подписании бельгийского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». «Ириски» готовы продать хавбека, если за него предложат порядка 60 миллионов евро.

22-летний опорник выступает за «Эвертон» с августа 2022 года. Трудовое соглашение бельгийца с клубом рассчитано до середины 2027 года.

В минувшем сезоне АПЛ Онана провел 30 поединков, в которых забил два гола и получил пять желтых карточек.