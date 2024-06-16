Довбик может перейти в топ-клуб АПЛ

Нападающий «Жироны» и сборной Украины Артём Довбик может перебраться на туманный Альбион. Как стало известно инсайдеру Руди Галетти, интерес к 26-летнему центрфорварду проявляет лондонский «Арсенал».

«Канониры» запросили информацию по лучшему бомбардиру минувшего розыгрыша чемпионата Испании. Главными конкурентами «Арсенала» в борьбе за Довбика называются мадридский «Атлетико» и «Наполи».

В сезоне-2023/2024 Артём поучаствовал в 41 матчах, записав на свой счет 25 забитых мячей и десять результативных передач. Его контракт рассчитан до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.