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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Довбик может перейти в топ-клуб АПЛ

16 Июня 2024 • 08:01 Комментировать

Нападающий «Жироны» и сборной Украины Артём Довбик может перебраться на туманный Альбион. Как стало известно инсайдеру Руди Галетти, интерес к 26-летнему центрфорварду проявляет лондонский «Арсенал».

«Канониры» запросили информацию по лучшему бомбардиру минувшего розыгрыша чемпионата Испании. Главными конкурентами «Арсенала» в борьбе за Довбика называются мадридский «Атлетико» и «Наполи».

В сезоне-2023/2024 Артём поучаствовал в 41 матчах, записав на свой счет 25 забитых мячей и десять результативных передач. Его контракт рассчитан до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Жирона Артём Довбик трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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