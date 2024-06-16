Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Четыре топ-клуба обратились к «ПСЖ» по трансферу Хави Симонса слухи

16 Июня 2024 • 01:29 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс пользуется серьёзным спросом на трансферном рынке.

Нидерландец удачно провёл сезон в «РБ Лейпциге», где выступал на правах аренды, но пока неясно, видит ли в нём Луис Энрике игрока основы «ПСЖ». Как информирует L'Equipe, гранд Лиги 1 получил запрос сразу от четырёх клубов – лондонского «Арсенала», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Баварии». Речь шла о потенциальном трансфере, однако парижане не продадут Симонса этим летом, поскольку в таком случае значительная часть прибыли достанется ПСВ. Данное условие действует до января 2025 года.

Судя по всему, 21-летний футболист снова уйдёт в аренду. Отмечается, что Хави хотел бы вновь выступать в Бундеслиге, поэтому вполне может вернуться в «РБ Лейпциг». Решение будет принято после Евро-2024.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Июня
01:29
Четыре топ-клуба обратились к «ПСЖ» по трансферу Хави Симонса
15 Июня
12:01
Агент Барбоза: «ПСЖ» решил купить Сафонова, потому что там поняли, что Доннарумме нужна достойная конкуренция»
09:30
Радимов: «Своё игровое время в «ПСЖ» Сафонов получит»
14 Июня
03:30
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» добились прогресса в переговорах по трансферной цели «Реала» 1
09 Июня
13:29
Канунников: «У Сафонова есть качества, которые способны усилить игру «ПСЖ»
08 Июня
16:52
Булыкин рассказал, что может помешать Сафонову перейти в «ПСЖ»
14:31
Рианчо: «Лунин играет за «Реал», чем Сафонов хуже?» 1
13:38
Депутат Милонов: «Переход Сафонова в «ПСЖ» — это предательство» 1
09:10
Кузяев: «У Сафонова получится во Франции»
05 Июня
22:45
«ПСЖ» нацелился на дорогостоящего игрока «Манчестер Сити»
04 Июня
00:23
«ПСЖ» готов продать восьмикратного чемпиона Франции
03 Июня
23:41
Кейлор Навас прокомментировал переход Мбаппе в «Реал» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ МОНАКО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Назван главный фаворит Евро-2024: Англия только третья Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет «Реал» или «Боруссия»: Месси признался, за кого болел в финале Лиги чемпионов Агент назвала клуб Холанна на новый сезон Тен Хаг выбрал в «Барселоне» новую звезду для «Манчестер Юнайтед» Тен Хаг выдвинул три требования «Манчестер Юнайтед» «Реал» выбрал вратаря, который заменит Лунина Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024 в день старта турнира Руни: «Всегда говорил Роналду, что он уродлив»
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Тен Хаг выдвинул три требования «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Каменский отреагировал на переход Шипачёва в минское «Динамо» Янчук высказался о том, что Рублёв и Хачанов не сыграют на Олимпиаде Рублёв не сыграет на Олимпиаде-2024 Терещенко поддержал возможное проведение матча между командами НХЛ и КХЛ Янчук — о паре Алькарас-Надаль на Олимпиаде-2024: «Эта пара вызывает вопросы» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Июня
01:29 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба обратились к «ПСЖ» по трансферу Хави Симонса слухи
15 Июня
23:43 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов сделать щедрое предложение по Гринвуду слухи
23:34 · Чемпионат Европы 2024
Эриксен: «Не думаю о том, что было три года назад»
22:54 · Англия. Премьер-лига
Клуб Ла Лиги предложил «Манчестер Юнайтед» 30 млн евро за Гринвуда
21:06 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» требует 120 млн евро за трансферную цель «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
18:44 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может включиться в гонку за Ольмо слухи
17:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не сможет купить Майну у «Манчестер Юнайтед»
16:43 · Англия. Премьер-лига
Головин назвал топ-клубы, ради которых готов покинуть «Монако» 4
16:34 · Англия. Премьер-лига
Игрок сборной Бразилии ответил на вопрос о возможном трансфере в «Манчестер Юнайтед»
16:25 · Англия. Премьер-лига
Триппьер вспомнил, как почти перешёл в «Манчестер Юнайтед»
14:48 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Моуринью
13:56 · Англия. Премьер-лига
Бентанкур извинился перед Соном после шутки о корейцах
13:50 · Англия. Премьер-лига
Томори может вернуться в АПЛ
13:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов побороться за нападающего, которого хочет «Барселона»
13:37 · Англия. Премьер-лига
Рио Фердинанд назвал четырёх игроков, от которых должен избавиться «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем