Четыре топ-клуба обратились к «ПСЖ» по трансферу Хави Симонса

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс пользуется серьёзным спросом на трансферном рынке.

Нидерландец удачно провёл сезон в «РБ Лейпциге», где выступал на правах аренды, но пока неясно, видит ли в нём Луис Энрике игрока основы «ПСЖ». Как информирует L'Equipe, гранд Лиги 1 получил запрос сразу от четырёх клубов – лондонского «Арсенала», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Баварии». Речь шла о потенциальном трансфере, однако парижане не продадут Симонса этим летом, поскольку в таком случае значительная часть прибыли достанется ПСВ. Данное условие действует до января 2025 года.

Судя по всему, 21-летний футболист снова уйдёт в аренду. Отмечается, что Хави хотел бы вновь выступать в Бундеслиге, поэтому вполне может вернуться в «РБ Лейпциг». Решение будет принято после Евро-2024.