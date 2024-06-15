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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» готов сделать щедрое предложение по Гринвуду слухи

15 Июня 2024 • 23:43 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 19:00

«Ювентус» остаётся одним из главных претендентов на форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

22-летний футболист прижился в Испании за время выступления в «Хетафе» на правах аренды, поэтому хотел бы вновь попробовать силы в Ла Лиге. Серьёзный интерес к англичанину проявляет «Валенсия». По данным Mirror, «Ювентус» может предложить за Гринвуда порядка 47 млн евро с учётом бонусов, что достаточно близко к запросу «Манчестер Юнайтед». Пока неизвестно, готов ли нападающий к переезду в Италию, но его приоритетом остаётся Испания.

В активе Мэйсона Гринвуда восемь голов и шесть ассистов в 33 матчах прошедшего розыгрыша Ла Лиги.

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