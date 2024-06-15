«Ювентус» остаётся одним из главных претендентов на форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

22-летний футболист прижился в Испании за время выступления в «Хетафе» на правах аренды, поэтому хотел бы вновь попробовать силы в Ла Лиге. Серьёзный интерес к англичанину проявляет «Валенсия». По данным Mirror, «Ювентус» может предложить за Гринвуда порядка 47 млн евро с учётом бонусов, что достаточно близко к запросу «Манчестер Юнайтед». Пока неизвестно, готов ли нападающий к переезду в Италию, но его приоритетом остаётся Испания.

В активе Мэйсона Гринвуда восемь голов и шесть ассистов в 33 матчах прошедшего розыгрыша Ла Лиги.