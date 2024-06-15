Клуб Ла Лиги предложил «Манчестер Юнайтед» 30 млн евро за Гринвуда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может вновь оказаться в Испании.

Англичанин успешно провёл прошедший сезон, выступая на правах аренды за «Хетафе». Выступления игрока не остались незамеченными, и теперь на него есть серьёзный спрос в ведущих европейских чемпионатах. По данным MailSport, список претендентов на Гринвуда пополнила испанская «Валенсия», предложившая «Манчестер Юнайтед» около 30 млн евро за трансфер 22-летнего форварда.

Интерес к Мэйсону Гринвуду также проявляет итальянский «Ювентус». Сам футболист, как сообщается, предпочёл бы продолжить карьеру в Испании.