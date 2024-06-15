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«Бенфика» требует 120 млн евро за трансферную цель «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

15 Июня 2024 • 21:06 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

«Бенфика» не намерена идти на уступки желающим приобрести полузащитника Жоау Невеша.

Как недавно стало известно, 19-летнюю восходящую звезду хотел бы подписать «ПСЖ». Эту информацию подтверждает инсайдер Фабрицио Романо. Впрочем, оформить сделку будет крайне непросто, поскольку «Бенфика» не собирается продавать Невеша за 60-70 млн евро, о которых шла речь, – лиссабонцы требуют не менее 120 млн евро за хавбека. Интерес к футболисту также проявляет «Манчестер Юнайтед».

Жоау Невеш попал в заявку сборной Португалии на чемпионат Европы. В прошедшем клубном сезоне молодой стал автором трёх забитых мячей и двух результативных передач в 55 поединках за «Бенфику».

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