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«Ливерпуль» может включиться в гонку за Ольмо слухи

15 Июня 2024 • 18:44 Комментировать

Атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что на 26-летнего игрока претендуют «Бавария», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Как стало известно Mundo Deportivo, «Ливерпуль» проявляет интерес к Ольмо и может вмешаться в борьбу за футболиста.

По данным источника, на покупку испанского хавбека «красные» готовы выделить почти 60 миллионов евро.

В минувшей кампании Ольмо принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, восемь раз поразил сетку ворот соперников и записал на свой счет пять результативных передач.

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Ливерпуль РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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