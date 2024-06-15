Атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что на 26-летнего игрока претендуют «Бавария», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Как стало известно Mundo Deportivo, «Ливерпуль» проявляет интерес к Ольмо и может вмешаться в борьбу за футболиста.

По данным источника, на покупку испанского хавбека «красные» готовы выделить почти 60 миллионов евро.

В минувшей кампании Ольмо принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, восемь раз поразил сетку ворот соперников и записал на свой счет пять результативных передач.