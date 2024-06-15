«Барселона» не сможет купить Майну у «Манчестер Юнайтед»

Талантливый полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну находится в шорт-листе «Барселоны». Тем не менее, 19-летний футболист в Испанию не отправится. Как сообщает журналист Саша Тавольери, «красные дьяволы» не собираются продавать полузащитника этим летом. Более того, манкунианцы ведут с Майну переговоры о новом контракте.

За первую команду «Манчестер Юнайтед» Майну уже успел провести 35 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кобби Майну в 50 миллионов евро.