Головин назвал топ-клубы, ради которых готов покинуть «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

28-летний футболист признался, что ему нравится в «Монако», и он не думает о смене команды, ведь сейчас у них собрался самый сильный коллектив за все время его пребывания в стане монегасков.

«Если и переходить, то только в топ-клубы: «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Реал». Еще я бы назвал «Арсенал», потому что к этому клубу у меня всегда была симпатия», — сказал Головин в шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале 2х2.

В прошедшем сезоне Головин провел 25 матчей в чемпионате Франции, забил шесть голов и записал на свой счет шесть ассистов.

Стоит отметить, что по итогам минувшего сезона «Монако» завоевал серебряные медали Лиги 1, а Головин был признан лучшим игроком команды.