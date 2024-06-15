Игрок сборной Бразилии ответил на вопрос о возможном трансфере в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Вулверхэмптона» и национальной сборной Бразилии Матеус Кунья ответил на вопрос, перейдёт ли он в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

«Для меня большая честь, что моё имя связывают с «Манчестер Юнайтед». Это один из крупнейших клубов в мире. Но я действительно счастлив в «Вулверхэмптоне». Если повезёт, я смогу провести в клубе ещё один хороший сезон. Но трансферное окно открыто, и никогда не знаешь, что произойдёт», - цитирует Кунью портал Goal.

В сезоне 2023/2024 Матеус Кунья провёл 36 официальных матчей, в которых забил 14 голов и отдал 8 голевых передач на партнёров.