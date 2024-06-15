Триппьер вспомнил, как почти перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Защитник национальной сборной Англии Киран Триппьер вспомнил, как после прошлого чемпионата Европы в 2021 году он мог перейти из «Атлетико» в «Манчестер Юнайтед».

«Да, «Манчестер Юнайтед» обратился сразу после Евро. Трансфер был очень близок, ведь я рос красным, как и члены моей семьи. Но в конечном итоге этого не произошло», - рассказал Триппьер Sky Sports.

В итоге Триппьер вернулся в английский футбол в начале 2022 года, когда перешёл в «Ньюкасл». С тех пор защитник провёл за «сорок» 92 матча, в которых записал на свой счёт четыре гола и двадцать один голевой пас на партнёров по команде.