Защитник «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Моуринью

«Фенербахче» работает над усилением состава, желая поработать своего нового звёздного тренера – Жозе Моуринью. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fotomac, «канарейки» намерены предложить «Манчестер Юнайтед» 8 миллионов евро за защитника Виктора Линделофа.

Отмечается, что Линделоф, которому в июле исполнится 30 лет, воодушевлён идеей воссоединения с Жозе Моуринью в Турции. Действующий контракт шведского защитника на «Олд Траффорд» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

В завершившемся сезоне Виктор Линделоф провёл 28 матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.