Бентанкур извинился перед Соном после шутки о корейцах

Полузащитник сборной Уругвая Родриго Бентанкур извинился перед Хын Мин Соном, с которым делит раздевалку в «Тоттенхэме». Поводом стала шутка на уругвайском телевидении – Бентанкур сказал, что игровую футболку Сона можно попросить даже у его двоюродного брата, поскольку «все они выглядят одинаково».

«Брат, Сони! Я прошу прощения у тебя за то, что произошло. Это была просто очень плохая шутка! Ты знаешь, как я люблю тебя, и что я никогда не проявлю неуважения по отношению к тебе или к кому-либо ещё», - написал Бентанкур в социальных сетях.

В настоящий момент сборная Уругвая готовится к Кубку Америки.