Томори может вернуться в АПЛ

Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори в обозримом будущем может вернуться в Английскую премьер-лигу, где выступал в составе лондонского «Челси». По информации от Football Insider, в услугах англичанина заинтересован «Ньюкасл».

Если верить источнику, представители «сорок» связались с «Миланом» для обсуждения трансфера. Напомним, прошлым летом «Ньюкасл» уже купил у «россонери» полузащитника Сандро Тонали, который пропустил большую часть сезона из-за дисквалификации.

Томори выступает за «Милан» с января 2021 года и к сегодняшнему дню успел выиграть с командой чемпионат Италии. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость 26-летнего англичанина в 40 миллионов евро.