«Арсенал» готов побороться за нападающего, которого хочет «Барселона»

Лондонский «Арсенал» нацелился на нападающего из испанской Ла Лиги. Речь идёт о Нико Уильямсе из «Атлетика» Бильбао, который также интересен каталонской «Барселоне».

По информации от Football London, «канониры» действительно задумываются о приглашении 21-летнего футболиста. «Атлетик» Бильбао требует за Уильямса в районе 50 миллионов евро компенсации, которые не готова заплатить «Барселона». «Арсенал» может попытаться оформить трансфер, если договорится с самим игроком.

Уильямс завершил минувший сезон чемпионата Испании с 5 голами и 11 результативными передачами на счету. Ранее игрока также мониторил лондонский «Челси», но требования Нико по зарплате отпугнули руководство «синих».