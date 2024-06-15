Рио Фердинанд назвал четырёх игроков, от которых должен избавиться «Манчестер Юнайтед»

Известный в прошлом футболист Рио Фердинанд ответил на вопрос, каких футболистов он бы продал, если бы принимал решения в «Манчестер Юнайтед».

Давая комментарий для Mail Online, Фердинанд сказал, что избавился бы от Кристиана Эриксена, Джедона Санчо, Антони и Гарри Магуайра.

Что касается Маркуса Рэшфорда и Мэйсона Гринвуда, то, по словам Фердинанда, он провёл бы разговоры с этими футболистами, а позже принимал решение по их будущему. Рио отметил, что ситуацию Гринвуда он обязательно обсудил бы с болельщиками.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занял лишь восьмое место в прошлом чемпионате Англии.