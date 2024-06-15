Умер экс-игрок «Арсенала» Кевин Кэмпбелл

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Кевин Кэмпбелл умер в возрасте 54 лет. Об уходе из жизни экс-игрока «канониров» было объявлено в субботу.

О причинах смерти Кэмпбелла пока ничего не сообщается. Известно, что в мае Кевин попал в больницу с болезнью, но подробности не раскрывались.

«Арсенал» и «Эвертон», за которые Кевин Кэмпбелл поиграл в своей карьере, выразили соболезнования родным и близким умершего.

Согласно данным Transfermarkt, Кэмпбелл провёл в Премьер-лиге 325 матчей, в которых забил 83 гола и отдал 26 голевых передач на партнёров. Кевин завершил игровую карьеру в 2007 году.