«Манчестер Сити» принял решение по Альваресу

В последнее время в прессе появлялась информация о возможном уходе из «Манчестер Сити» нападающего Хулиана Альвареса. Сообщалось, что аргентинец может уйти туда, где он получал бы больше игрового времени.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider, в «Манчестер Сити» уже приняли решение по Альваресу. Чемпионы Англии не будут рассматривать никаких предложений по 24-летнему аргентинцу этим летом.

Ранее слухи связывали Хулиана Альвареса с рядом клубом, в том числе с мадридским «Атлетико» и «ПСЖ». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 90 миллионов евро.