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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» принял решение по Альваресу

15 Июня 2024 • 13:07 Комментировать

В последнее время в прессе появлялась информация о возможном уходе из «Манчестер Сити» нападающего Хулиана Альвареса. Сообщалось, что аргентинец может уйти туда, где он получал бы больше игрового времени.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider, в «Манчестер Сити» уже приняли решение по Альваресу. Чемпионы Англии не будут рассматривать никаких предложений по 24-летнему аргентинцу этим летом.

Ранее слухи связывали Хулиана Альвареса с рядом клубом, в том числе с мадридским «Атлетико» и «ПСЖ». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 90 миллионов евро.

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