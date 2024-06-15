«Тоттенхэм» предложил 50 млн евро за экс-полузащитника «Реала»

Атакующий полузащитник «Реал Сосьдада» Такефуса Кубо может сменить Испанию на Англию. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

По сообщениям источника, в подписании японского футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Руководство английского клуба предложило за трансфер 23-летнего азиата 50 миллионов евро. Испанская сторона, в свою очередь, хочет выручить с продажи Кубо не менее 60 миллионов.

В минувшем сезоне Такефуса принял участие в 41 поединке за «Реал Сосьедад». Полузащитник записал на свой счет семь забитых мячей и пять голевых передач. Срок трудового договора между сторонами истекает в середине 2029 года.