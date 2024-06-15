Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 0 0
Венгрия 0 0
Шотландия 1 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» предложил 50 млн евро за экс-полузащитника «Реала»

15 Июня 2024 • 12:36 Комментировать

Атакующий полузащитник «Реал Сосьдада» Такефуса Кубо может сменить Испанию на Англию. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

По сообщениям источника, в подписании японского футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Руководство английского клуба предложило за трансфер 23-летнего азиата 50 миллионов евро. Испанская сторона, в свою очередь, хочет выручить с продажи Кубо не менее 60 миллионов.

В минувшем сезоне Такефуса принял участие в 41 поединке за «Реал Сосьедад». Полузащитник записал на свой счет семь забитых мячей и пять голевых передач. Срок трудового договора между сторонами истекает в середине 2029 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Реал Сосьедад Такефуса Кубо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Назван главный фаворит Евро-2024: Англия только третья Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Сборная Германии потеряла игрока перед стартом Евро-2024 – срочно вызван Эмре Джан Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет «Реал» или «Боруссия»: Месси признался, за кого болел в финале Лиги чемпионов Агент назвала клуб Холанна на новый сезон Не Роналду: Моуринью намекнул, кто лучший в этом поколении
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Тен Хаг выдвинул три требования «Манчестер Юнайтед» Стало известно, какая лига отправила на Евро-2024 больше всего игроков
Спортивные новости
Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в третьем матче финала Кубка Стэнли Канарейкин: «Буду смотреть чемпионат Европы от звонка до звонка» Канарейкин объяснил, за счёт чего «Эдмонтон» сможет переломить серию с «Флоридой» Терещенко рассказал, в какой хоккей играет «Флорида» Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Июня
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» принял решение по Альваресу
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» предложил 50 млн евро за экс-полузащитника «Реала»
11:39 · Англия. Чемпионшип
Умер голкипер сборной Черногории Шаркич
11:32 · Англия. Премьер-лига
Абрахам заинтересовал очередной клуб из АПЛ
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» установил ценник на Смита-Роу
10:10 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» пытается продавить сделку по Пальинье на своих условиях
09:59 · Англия. Премьер-лига
Парти близок к переходу в команду из Саудовской Аравии
09:59 · Англия. Премьер-лига
Два игрока «Манчестер Юнайтед» недовольны работой тен Хага
09:29 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» обсудил с «Манчестер Юнайтед» трансфер двух атакующих игроков
14 Июня
23:12 · Чемпионат Европы 2024
Гросс проводит первый официальный матч за сборную Германии
21:04 · Англия. Премьер-лига
Лаллана вернулся в «Саутгемптон» официально
19:10 · Англия. Премьер-лига
31-летний Хюрцелер возглавил «Брайтон»
18:54 · Англия. Премьер-лига
Хосе Энрике назвал игрока, способного затмить Роналду в Саудовской Аравии
18:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложил больше 40 млн евро за защитника – ожидается отказ
16:34 · Англия. Премьер-лига
Алиссон не сменит «Ливерпуль» на клуб Саудовской Аравии
Все новости
Рекомендуем