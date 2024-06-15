Абрахам заинтересовал очередной клуб из АПЛ

Бывший нападающий лондонского «Челси» Тэмми Абрахам заинтересовал очередной клуб из Английской премьер-лиги. По информации от Mail Sport, к гонке за форвардом присоединился «Эвертон».

Ранее сообщалось, что нападающего «Ромы» хотят приобрести такие клубы, как «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Астон Вилла». За последних англичанин выступал в сезоне-2018/19 на правах аренды и помог команде вернуться в высший дивизион.

Напомним, большую часть прошлого сезона Абрахам пропустил из-за серьёзной травмы крестообразных связок колена. 26-летний нападающий успел отметиться одним забитым голом в 8 матчах чемпионата Италии.