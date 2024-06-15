«Арсенал» установил ценник на Смита-Роу

Лондонский «Арсенал» установил ценник на своего полузащитника Эмила Смита-Роу, который хочет покинуть команду в летнее трансферное окно. По информации от Football Insider, «канониры» рассмотрят предложения в размере от 35 миллионов евро.

Напомним, Смит-Роу остался недоволен количеством получаемой игровой практики в последних двух сезонах. Эмил хочет отправиться в команду, в составе которой будет регулярно выходить на поле с первых минут.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Смит-Роу отметился одной результативной передачей в 13 матчах. 23-летний полузащитник является воспитанником «канониров».