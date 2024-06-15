«Бавария» пытается продавить сделку по Пальинье на своих условиях

Мюнхенская «Бавария» настроена продавить сделку по трансферу полузащитника «Фулхэма» Жоау Палиньи на своих условиях. По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубы продолжают общаться, но никаких продвижений пока не наблюдается.

Ранее лондонский клуб требовал за 28-летнего полузащитника 70 миллионов евро компенсации, но «Бавария» не намерена платить такие деньги. Мюнхенцы сделали своё последнее предложение во вторник, но оно было быстро отклонено.

Пальинья в настоящий момент готовится к выступлениям за сборную Португалии на Евро-2024. Жоау надеется, что его трансфер в «Баварию» будет согласован как можно скорее.