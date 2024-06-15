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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Парти близок к переходу в команду из Саудовской Аравии

15 Июня 2024 • 09:59 Комментировать

Опорный полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти в скором времени должен оказать в команде из Саудовской Аравии. Как сообщает ESPN, ганец близок к переходу в один из местных клубов, имя которого пока неизвестно.

Томас в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги провёл всего 14 матчей и пропустил большое количество поединков из-за травм. Полузащитник сам хочет покинуть команду Микеля Артеты, а клуб не против расстаться с футболистом, учитывая истекающий через год контракт и травматичность.

Парти перебрался в «Арсенал» летом 2020 года из мадридского «Атлетико» за сумму компенсации в районе 40 миллионов евро.

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