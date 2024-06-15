Два игрока «Манчестер Юнайтед» недовольны работой тен Хага

Два звездных футболиста «Манчестер Юнайтед» были недовольны методами работы главного тренера команды Эрика тен Хага. Об этом стало известно журналистам The Athletic.

По сведениям источника, этими игроками были полузащитник Каземиро и защитник Рафаэль Варан. Оба футболиста остались недовольны стилем управления нидерландского специалиста. Звезды считали, что тен Хаг перегружает команду информацией, а его подход оказывает плохое влияние на индивидуальные качества игроков.

Напомним, что Варан покинул «красных дьяволов» по завершении сезона-2023/2024. Каземиро также близок к расставанию с манкунианцами.