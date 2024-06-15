«Ювентус» обсудил с «Манчестер Юнайтед» трансфер двух атакующих игроков

Туринский «Ювентус» обсудил с «Манчестер Юнайтед» трансфер сразу двух атакующих футболистов. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, речь идёт о Джедоне Санчо и Мэйсоне Гринвуде.

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли обсудил трансфер сразу двух игроков. Наиболее вероятной кажется сделка по Гринвуду, который провёл прошлый сезон на правах аренды за испанский «Хетафе». У Санчо большая зарплата, которую «Ювентус» не может себе позволить. Тем не менее, возможен вариант с арендой, но при том условии, что часть годового оклада Джедон будет получать от «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Санчо провёл вторую часть прошлого сезона в аренде за дортмундскую «Боруссию».