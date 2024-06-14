Адам Лаллана, опытный английский полузащитник – снова в «Саутгемптоне». О камбэке англичанина в родной клуб вещает пресс-служба «святых».

Вернувшийся в АПЛ коллектив заключил со своим воспитанником годичный трудовой договор.

Напомним, что Адам выступал за основу «Саутгемптона» восемь лет – с 2006 по 2014 годы. Затем в его карьере был «Ливерпуль», в котором он провёл шесть лет карьеры. В 2020 году присоединился к «Брайтону», в котором играл ещё четыре года.

Transfermarkt оценивает 36-летнего экс-игрока сборной Англии в 1 млн евро.

Напомним, «Саутгемптон» завоевал путёвку в АПЛ по итогу сезона Чемпионшипа. Во втором по силе дивизионе Англии после вылета «святые» провели один год.