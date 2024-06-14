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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

31-летний Хюрцелер возглавил «Брайтон»

14 Июня 2024 • 19:10 Комментировать

Стало известно имя нового главного тренера «Брайтона».

Как передаёт в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, новым наставником клуба станет Фабиан Хюрцелер. По информации известного журналиста, назначение уже состоялось, об этом скоро будет объявлено официально.

Отметим, что Хюрцелеру на данный момент 31 год – он будет самым молодым тренером в истории Английской Премьер-лиги. Соглашение со специалистом рассчитано до 2027 года. До этого немец возглавлял «Санкт-Паули», который по итогам минувшего сезона смог вывести в Бундеслигу.

Напомним, ранее «Брайтон» покинул Роберто де Дзерби, который возглавлял команду с сентября 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Фабиан Хюрцелер
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