Хосе Энрике назвал игрока, способного затмить Роналду в Саудовской Аравии

Бывший футболист «Ливерпуля» Хосе Энрике высказался о звёздном нападающем Мохамеде Салахе.

«Салах уже не тот игрок, каким был три года назад. Хотя он по-прежнему является машиной для забивания голов, защитникам стало проще. На месте «Ливерпуля» я бы серьёзно подумал, если бы пришло предложение, скажем, на более 100 миллионов фунтов. Трансфер в Саудовскую Аравию легко бы принёс такие деньги. Знаю, фанаты «Ливерпуля» со мной не согласятся, ведь они любят Салаха, но иногда нужно вовремя отпустить ситуацию.

В Саудовской Аравии Салах может затмить даже Криштиану Роналду. В прошлом году предложение по Салах уже было. Когда поступает предложение в клуб, обычно личные условия уже согласованы. Ясно, что Салах открыт к идее с трансфером», - сказал Энрике Grosvenor Sport.