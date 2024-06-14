«Манчестер Юнайтед» предложил больше 40 млн евро за защитника – ожидается отказ

«Манчестер Юнайтед» хочет укрепить оборонительную линию команды в летнее трансферное окно. На радаре «красных дьяволов» находится Джерред Брэнтуэйт из «Эвертона». Как сообщает на своих страницах The Athletic, манкунианцы сделали стартовое предложение по трансферу в размере 35 миллионов фунтов (около 41,5 миллиона евро).

Ожидается, что в скором времени «Эвертон» отклонит это предложение, поскольку такую сумму в мерсисайдском клубе считают неприемлемой.

21-летний Джерред Брэнтуэйт провёл за первую команду «Эвертона» 54 матча. В них защитник записал на свой счёт четыре гола.