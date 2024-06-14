Алиссон не сменит «Ливерпуль» на клуб Саудовской Аравии

В последние недели слухи активно связывали вратаря «Ливерпуля» Алиссона с переездом в Саудовскую Аравию. Появлялась информация о том, что 31-летний бразилец интересен «Аль-Насру», за который выступает звёздный нападающий Криштиану Роналду.

Впрочем, журналист Иан Дойл пишет о том, что переезд на Ближний Восток этим летом Алиссона не интересует.

За «Ливерпуль» Алиссон выступает с лета 2018 года после трансфера из «Ромы». За это время бразилец провёл 263 официальных матча, в которых пропустил 236 голов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.