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Алиссон не сменит «Ливерпуль» на клуб Саудовской Аравии

14 Июня 2024 • 16:34 Комментировать

В последние недели слухи активно связывали вратаря «Ливерпуля» Алиссона с переездом в Саудовскую Аравию. Появлялась информация о том, что 31-летний бразилец интересен «Аль-Насру», за который выступает звёздный нападающий Криштиану Роналду.

Впрочем, журналист Иан Дойл пишет о том, что переезд на Ближний Восток этим летом Алиссона не интересует.

За «Ливерпуль» Алиссон выступает с лета 2018 года после трансфера из «Ромы». За это время бразилец провёл 263 официальных матча, в которых пропустил 236 голов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.

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