Филлипс может уйти из «Манчестер Сити» в клуб из Лондона

Английские клубы вовсю работают над летними трансферами. Как известно, «Бавария» проявляет серьёзный интерес к Жоау Пальинье из «Фулхэма», и «дачники» думают о том, кем можно будет заменить португальца в средней линии поля.

Как сообщает в социальных сетях журналист Дин Джонс, перейти в «Фулхэм» в обозримом будущем может полузащитник Кэлвин Филлипс из «Манчестер Сити». Вторую часть сезона 2023/2024 этот футболист провёл в «Вест Хэме» на правах аренды.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего Кэлвина Филлипса в 25 миллионов евро.