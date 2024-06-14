Названо условие трансфера Гринвуда в «Ювентус»

Нападающий Мэйсон Гринвуд может оказаться в чемпионате Италии. «Ювентус» считается фаворитом в борьбе за 22-летнего футболиста, который оказался не нужен «Манчестер Юнайтед». Комментарий по поводу возможного трансфера Гринвуда в туринский клуб дал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Есть интерес к Гринвуду со стороны «Ювентуса». Но им придётся продать хотя бы одного нападающего, прежде чем они смогут приобрети Гринвуда», - сказал Романо CaughtOffside.

По словам Романо, «Манчестер Юнайтед» будет готов этим летом отпустить Гринвуда в аренду с дальнейшим обязательным выкупом.