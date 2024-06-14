Инсайдер Романо рассказал о позиции «Манчестер Юнайтед» по Гринвуду

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о позиции «Манчестер Юнайтед» по будущему нападающего Мэйсона Гринвуда.

«Мы продолжаем повторять, что история Гринвуда в «Манчестер Юнайтед» закончилась. Клуб хочет продать игрока, и, насколько я знаю, возможен вариант с арендой с обязательной опцией выкупа. Может быть именно такая формула – с обязательством по выкупу, а не опцией. Посмотрим, что произойдёт», - сказал Романо CaughtOffside.

Напомним, что в сезоне 2023/2024 Мэйсон Гринвуд выступал в аренде за «Хетафе». В 36 матчах за испанский клуб англичанин забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Гринвуда в 25 миллионов евро.