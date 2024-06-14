«Наполи» начал переговоры по звёздному форварду

Новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте хочет усилить состав команды. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Конте желает снова поработать с Ромелу Лукаку, с которым он поддерживает контакты.

По данным источника, «Наполи» впервые связался с «Челси» для обсуждения возможного трансфера Лукаку. В контракте 31-летнего бельгийца прописана опция выкупа за 43 миллиона евро, но в Неаполе считают эту сумму слишком высокой. «Адзурри» предпочли бы арендовать Лукаку, но «Челси» не заинтересован снова отдавать форварда в другой клуб на время. Вероятно, «Наполи» придётся обсуждать снижение ценника по постоянному трансферу.

Контракт Ромелу Лукаку с «Челси» рассчитан до середины 2026 года.