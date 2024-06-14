«Ньюкасл» нацелился на игрока «Челси»

«Ньюкасл» работает над усилением состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на iSport, целью «сорок» является вингер «Челси» Нони Мадуэке.

В сезоне 2023/2024 Мадуэке поучаствовал в 34 официальных матчах «Челси» в различных соревнованиях. В этих играх футболист записал на свой счёт восемь голов и три результативных паса на партнёров.

«Челси» Нони Мадуэке представляет с января 2023 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 22-летнего футболиста в 28 миллионов евро.

Прошлый чемпионат Англии «Челси» завершил на шестой позиции, а «Ньюкасл» - на седьмой.