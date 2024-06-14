«Манчестер Юнайтед» объявил о реконструкции базы - клуб вложит 50 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» объявил о скором начале реконструкции тренировочной базы клуба. Работы по модернизации комплекса «Каррингтон» начнутся уже на следующей неделе. В этот проект «красные дьяволы» вложили 50 миллионов фунтов (59,4 миллиона евро по текущему курсу).

«Проект стоимостью в 50 миллионов фунтов приведёт к реконструкции всех частей знания, чтобы создать футбольный комплекс мирового класса с позитивной культурой, способствующей будущим успехам», - говорится в пресс-релизе.

Ранее на условия на тренировочной базе «Манчестер Юнайтед» поступало много жалоб, в том числе от Криштиану Роналду.