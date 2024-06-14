«Эвертон» объявил о продлении контракта с защитником Шеймусом Коулмэном. 35-летний ирландец поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2024/2025.

«Все знают, что для меня значит «Эвертон». Я горд тем, что продлил контракт и продолжу играть за этот особенный клуб в лучшей лиге мира», - слова Коулмэна приводятся на официальном сайте «Эвертона».

Шеймус Коулмэн является капитаном «Эвертона». Всего за первую команду «ирисок» ирландский защитник провёл 422 официальных матча, в которых записал на свой счёт 28 голов и 29 результативных передач на партнёров.